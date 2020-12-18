اليوم.. بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

2020-12-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل الإلكتروني في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، والذي سيخصّص لمعلمي التعليم العام ابتداءً من اليوم (الجمعة)، ويستمر حتى 24 ديسمبر الجاري.

وجاء ذلك بعد انتهاء التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي في اختبار الرخصة المهنية بفرعيه العام والتخصصي، فيما سيتم التسجيل للمعلمين الجدد خلال 3 أيام تمتد من 25 إلى 27 ديسمبر 2020.

وأضافت الهيئة أن التسجيل المبكر في اختبار الرخصة المهنية العام لجميع الفئات، يمتد لشهرين، ابتداء من 28 ديسمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021، فيما سيبدأ التسجيل المتأخر من 1 حتى 18 مارس 2021.

كما سيتم التسجيل المبكر في اختبار الرخصة المهنية التخصصي لجميع الفئات، ابتداء من 28 ديسمبر 2020 حتى 7 يناير 2021، فيما سيبدأ التسجيل المتأخر من 8 حتى 21 يناير 2021.



