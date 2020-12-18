شكرا لقرائتكم خبر عن «متنزه الأحساء».. صيانة دورية للمرافق وإعادة سفلتة الطرق الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عامر المطيري، أن متنزه الأحساء الوطني، هو عبارة عن متنزه طبيعي سياحي واستثماري وبيئي، تبلغ مساحته أكثر من 40 مليون متر مربع ويضم أكثر من 1600000 شجرة، ويمثل موئلا للعديد من أنواع الحياة الفطرية، ولا توجد أنواع من الحيوانات أو الزواحف الضارة في المناطق الحيوية، إلا فيما ندر، ويتم تنبيه الزوار إلى هذه الاحتمالية، ولم يسبق تسجيل حالات تعرض أي من الزوار لهذا النوع من المخاطر، موضحا أنه يحتوي على مجموعة من ألعاب الأطفال البسيطة والتي لا تشكل أي خطورة على سلامة المرتادين.

أعمال النظافة

وذكر أن دورات المياه واحدة من ضمن مرافق المتنزه والتي تتضمنها عقود الصيانة والنظافة من قبل الشركة المتعاقدة معها من قبل الوزارة، لافتا إلى وجود حاويات نفايات موزعة بشكل مناسب خاصة في المناطق التي يرتادها المواطنون، ويتم تفريغها وتعقيمها بشكل دوري.

تواصل إيجابي

وشدد م. المطيري على أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية، تقدم كافة أشكال الدعم للمتنزهات الوطنية بالمنطقة، وتسعى دائما للتواصل الإيجابي مع زوار ومرتادي المتنزهات.

ألعاب أطفال

ولفت إلى أن الألعاب المخصصة للأطفال التي تقع بالقرب من الطريق الرئيسي وليس بينها وبينه أي حاجز تقع خارج نطاق حدود المتنزه وليست ضمن أملاكه، أما ما يخص الإنارة، فإن وقت الزيارة المسموح به في المتنزه خلال فترة النهار، وتبدأ من الصباح، حتى الساعة السابعة مساء.

لوحات إرشادية

وقال إن إدارة المتنزه تناشد عبر التوجيه المباشر أو عبر اللوحات الإرشادية الزوار بأهمية تطبيق الإجراءات الصحية وتحقيق التباعد الاجتماعي، والمحافظة على النظافة العامة للمتنزه ومرافقه لتحقيق الاستفادة القصوى منه، كما يتم تأمين جميع المعقمات والمطهرات وأكياس النفايات للعاملين بالمتنزه والزوار.

شركات مختصة

وأوضح أن العمل على صيانة المتنزه مستمر طوال العام، خلال عقود الصيانة والنظافة مع الشركات المتخصصة، وتم مؤخرا إعادة سفلتة للطرق والرصف والطرق الداخلية بالتعاون مع شركات صيانة مختصة، ويتم تعقيم مرافق المتنزه بشكل دوري بتعاقد مع شركات نظافة مع توفير عدد كاف من حاويات القمامة واللوحات الإرشادية، والتي تحث على المحافظة على النظافة العامة للمتنزه مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، لتحقيق الاستفادة القصوى من المتنزه ومرافقه.

تصاريح مجانية

وذكر م. المطيري أن الأوقات المسموحة لزيارة المتنزه من السادسة صباحا وحتى السابعة مساء، ومؤخرا تم عمل تصاريح للأسر المنتجة والحرفيين لعرض منتجاتهم خلال أوقات الزيارة وبدون مقابل.

إقبال كبير

من ناحيته، أكد المرشد السياحي جعفر السلطان، أن المتنزه يقع من الناحية الشمالية لمدينة العمران، واشتهر بزراعة شجر الأثل وأنواع أخرى من الأشجار لصد زحف الرمال المتحركة التي كانت تهدد القرى المجاورة، إلى حين أصبح متنزه الأحساء الوطني متنفسا لأهل المحافظة، ويشهد إقبالا كبيرا من العائلات والشباب والجاليات العربية والآسيوية وخاصة في المناسبات والإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع.

كثبان ذهبية

وأشار إلى أن كثافة الزوار تزداد للمتنزه في فصل الشتاء، حيث الأجواء وكثبان الرمال الذهبية الجميلة، وتم تصميم المتنزه على شكل حرف «L»، ويمتد الجزء الرئيسي منه ناحية الجهة الجنوبية لحقل الكثبان الرملية، فيما يمتد الجزء الآخر على امتداد بين حقول الكثبان الرملية، وعرضه يتراوح بين 250 - 750 مترا.