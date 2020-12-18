شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف كسوة شتوية للمحتاجين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع كسوة الشتاء للعام 2020م في لبنان، لدعم المحتاجين من العائلات اللبنانية والسورية والفلسطينية.

وسيتم خلال المشروع توزيع 18.088 حقيبة شتوية تحتوي على 14 قطعة من السترات والكنزات والقبعات و36.176 بطانية، وغيرها من المساعدات، التي تغطي احتياجات أفراد الأسرة في فصل الشتاء، يستفيد منها 117.384 فردًا في عدد من المناطق والمحافظات اللبنانية.