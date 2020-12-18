شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف حقيبة للأسر الفقيرة بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للمعوزين والأسر الفقيرة من الأطفال والنساء وكبار السن في إقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية. وجرى أمس توزيع 403 من الحقائب الشتوية في منطقة شانقلا استفاد منها 2.148 فردًا، و250 حقيبة أخرى في منطقة سوات استفاد منها 1.500 فرد. ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 22.550 كسوة شتوية لدعم المحتاجين في باكستان.

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