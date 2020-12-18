شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ضمن الأقوى عالميا في المهارات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

حلّت المملكة ضمن الدول العشر الأوائل عالميًا في المهارات الرقمية بين مؤشر السكان النشطين، وذلك وفقًا لتقرير التنافسية العالمي «GCR» للعام 2020م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF».

وعزا التقرير هذا التقدم الملحوظ إلى 4 عوامل تتمثل في تبنّيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وترتيبات العمل المرنة التي تتمتع بها، إضافةً إلى المهارات الرقمية الوطنية التي تحظى بها، والإطار القانوني الرقمي الذي تمتلكه.

وأسهم إطلاق 4 أكاديميات لتعزيز المهارات الرقمية «الأكاديمية السعودية الرقمية، أكاديمية مسك، أكاديمية طويق، الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات»، بالإضافة إلى نشر المعرفة ومحو الأمية الرقمية من خلال مبادرتي «العطاء الرقمي» و«Think Tech» اللتين أسهمتا بدورهما في الوصول إلى أكثر من 15 مليون مستفيد ومستفيدة حول العالم، وأكثر من 70 ألف ناشئ مستفيد من مبادرات رفع وتعزيز المهارات الرقمية، وأكثر من 31 ألف متدرب ومتدربة في مبادرة مهارات المستقبل.

وحصلت المملكة على الجائزة العالمية لتمكين المرأة من قِبل «الاتحاد الدولي للاتصالات ITU»، إضافة إلى إطلاق إطار المهارات الرقمية المبني على إطار SFIA العالمي الذي يمثل لغة موحّدة تربط جميع الجهود لتأطير وتقييم وتوظيف وتنمية المهارات الرقمية.

ويؤكد الإنجاز الجديد قدرة المملكة على تبنّي واستكشاف التقنيات الرقمية المختلفة التي تعزز عملية التحوّل الرقمي بها، ودور الوزارة وشركائها من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في الوصول إلى هذه المراتب المتقدمة من خلال توجهاتها الإستراتيجية الهادفة إلى تشكيل مستقبل المملكة، وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 الهادفة إلى تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي رقمي.