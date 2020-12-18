شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تواجه «كورونا» بأكبر حملة تحصين في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أولى بشائر انفراج أزمة جائحة كورونا مع إطلاق وزير الصحة د.توفيق الربيعة حملة التطعيم ضد الفيروس في مركز لقاحات كورونا المستجد بالرياض. وانطلقت الحملة صباح أمس بأخذ وزير الصحة اللقاح، ومعه أعضاء اللجان العلمية للقاحات ومجموعة من المواطنين.

شكر وامتنان

وقال د.الربيعة خلال إطلاقه الحملة: «اليوم بداية انفراج أزمة فيروس كورونا، وبهذه المناسبة أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، وحرصه على صحة المواطن والمقيم، وتأكيده على ذلك بوضع شعار ميزانية عام 2021م تحت عنوان «صحة وطن»، كما أتقدم لسمو ولي العهد بالشكر والامتنان والتقدير على حرصه ومتابعته الدقيقة لهذه الأزمة، قبل ظهور أي حالة في المملكة، وحرصه على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وتضحيته بجميع الجوانب مقابل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وحرصه أيضا على توفير اللقاحات بعدالة للجميع، ومتابعته الدورية للموضوع حتى مساء البارحة».

مأمونية وفعالية

وأوضح وزير الصحة أنه كان يتابع بقلق شديد خلال التسعة الأشهر الماضية أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسيتابع اليوم بسعادة بالغة أرقام الحاصلين على اللقاح. وأضاف: «اليوم أخذت اللقاح ولله الحمد؛ في مركز اللقاحات الذي يوجد به أكثر من 550 عيادة، لضمان وجود كمية كافية من العيادات، لإعطاء أكبر عدد ممكن من اللقاحات»، لافتا إلى وجود مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة. مؤكدا أهمية جهود جميع اللجان العلمية ولهيئة الغذاء والدواء في العمل لحماية سلامة صحة الجميع، وضمان مأمونية اللقاح وفعاليته.

تطبيق صحتي

وكانت الصحة قد أعلنت سابقًا عن بدء تسجيل جميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق «صحتي»، من أجل حصولهم على لقاح كورونا، ابتداءً من الثلاثاء الماضي، وأوضحت وزارة الصحة أنها أكملت التجهيزات جميعها للبدء في التطعيم، حيث أكدت مأمونية اللقاح وفاعليته، ومجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حالات الإصابة

وسجلت الصحة أمس 181 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 360516 حالة، من بينها 3060 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 453 حالة حرجة، كما تم تسجيل 173 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 351365 حالة. وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 6091 حالة، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة -يرحمهم الله جميعاً-، لافتةً إلى إجراء 39441 فحص مخبري جديد​.

خدمات تفاعلية

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.