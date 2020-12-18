شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 محلات «تبغ ومعسل» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية وسط القطيف، 4 محلات لبيع التبغ والمعسل، لمخالفتها الاشتراطات النظامية، فيما واصلت بلدية تاروت، جولاتها الرقابية على المحلات، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة المنتجات، ومطابقتها للاشتراطات النظامية، وذلك ضمن مبادرة «رقابة وثقافة».

وتواصل بلدية محافظة القطيف، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى قياس درجات حرارة العاملين، والمتسوقين.