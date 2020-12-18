شكرا لقرائتكم خبر عن «شرقية خضراء».. 250 ألف زهرة و2200 شجرة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

زرعت بلدية محافظة رأس تنورة، خلال الشهرين الماضيين، 2200 شجرة متنوعة «أكاسيا، نيم، لبخ، بونسيانا، فيكس، وياسمين هندي»، إضافةً إلى 1800 شجيرة متنوعة ذات جمال «بنوسيتم، أنواع مختلفة من الجهنيميات، صبارات متنوعة»، إضافةً إلى زراعة مسطحات خضراء بمساحة 15000 متر مربع، وزراعة 250000 زهرة موسمية متنوعة.

وتأتي زراعة الأشجار تفعيلًا لمبادرة أمانة المنطقة الشرقية «شرقية خضراء»، في إطار جهود البلدية الخدمية المختلفة للمحافظة، وخطتها في زيادة الرقعة الخضراء، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه، ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي، ولمكافحة مصادر التلوث والحد من تأثير العمليات الصناعية، ولتحسين جودة الحياة والمظهر العام، بما يسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن.

وأكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني، أن أعمال زراعة الأشجار والزهور متواصلة وستشمل جميع أنحاء المحافظة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن إستراتيجية البلدية التي تسعى لتحويل رأس تنورة إلى مدينة خضراء، وذلك من خلال إطلاق حملة زراعية مكثفة لتغطية كافة الطرق والحدائق العامة والمتنزهات والميادين في رأس تنورة بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف التي تضفي بُعدًا جماليًا على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.