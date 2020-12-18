شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تناقش معالجة أوضاع مساكن العمال والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت الورشة التي أقامتها أمانة المنطقة الشرقية والغرفة التجارية بالمنطقة، يوم أمس الأول، استعراض اللائحة المحدثة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للشروط الصحية والفنية لمساكن العمالة، وكذلك الإجراءات المنظمة لإصدار رخص سكن العمالة والأفراد من خلال بوابة «بلدي».
ومثّل الأمانة وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، ومدير عام صحة البيئة د. عبدالرحمن الشهيل. وتأتي هذه اللقاءات وورش العمل بين الأمانة والغرفة للاطلاع على المستجدات وتوعية القطاع الخاص بأهمية تطوير قطاع سكن العمال والأفراد.
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