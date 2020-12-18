شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم تداول العملة الرقمية "بتكوين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، حكم التداول بالعملات الرقمية مثل "البتكوين".

وأكد المطلق أن التعامل بمثل هذه العملة فيه خطورة بالغة وشبيه للقمار، مضيفا أن الدول لم تعتمدها إلى الآن.

وأشار إلى أن هناك فتاوى صدرت من علماء مصر بتحريم التعامل مع هذه العملة الرقمية، وقد صدرت أيضاً فتاوى من مشايخ المملكة بأنها لا تجوز.