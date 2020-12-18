شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم الطلاق عن طريق رسائل الواتساب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم الطلاق عن طريق إرسال رسالة نصية أو عبر الواتساب.

وأضاف " المطلق ":" بالنسبة لطلاق الواتساب والرسائل النصية فهو يقع؛ لأن الطلاق يقع في الكتاب كما يقع في النطق، فإذا طلقها في الواتساب فقد وقع الطلاق ".

وأوضح " المطلق ":" السؤال الثاني، هو أنه راجعها قبل نهاية الثلاثة أشهر بيوم واحد، فإن كانت هذه المرأة آيسة أو صغيرة فالرجعة صحيحة أما إذا كانت من ذوات الحيض فالحيض ينتهي قبل ثلاثة أشهر ".

وأبان:" فإن كانت عدتها بالحيض فلا ينظر بالأشهر ولكن ثلاث حيضات، فإذا حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات وانتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد أصبحت امرأة أجنبية عنه ولا تنفع رجعته لها، وإذا أراد أن يراجعها يراجعها بعقد جديد ومهر جديد إذا لم تصل طلقته إلى الثالثة ".