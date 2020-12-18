شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تصريح مفرح من وزير الصحة بخصوص اللقاحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير ‎الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن اللقاحات لها دور هائل في وقاية المجتمعات من الأمراض الفتاكة، موضحا أن المملكة من أكثر الدول أمانا في السياحة خلال جائحة ‎ كورونا ‏.

وأضاف " الربيعة ": ميزانية ‎الصحة خلال أزمة ‎كورونا كانت مفتوحة لخدمة الإنسان‏، مشيرا:" الجيش الأبيض ساهم في حماية ‎المملكة من جائحة ‎كورونا ".

وأوضح وزير الصحة:" خلال جائحة ‎كورونا اتخذنا قرارت لم نحلم بحدوثها، بميزانية مفتوحة لم ينقص منها " ريال واحد "، لافتا:" أسرّة العناية المركزة تجاوزت الـ 70 سنة الماضية ".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن إصابة 181 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 173 حالة ، فيما توفيت 11 حالة – يرحمهم الله -

وسجلت منطقة الرياض 45 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 37 حالة ، ومنطقة الشرقية 33 حالة، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق.

وانطلقت صباح اليوم حملة التطعيم ضد الفيروس، التي استهلها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وتلقى اللقاح، كما شهدت الساعات الأولى إقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح الذي توفره المملكة بالمجان.