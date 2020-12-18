شكرا لمتابعة خبر عن موعد تلقي الأطفال اللقاح المضاد لفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلطت تقارير صحفية الضوء على موقف تجارب لقاحات كورونا من الأطفال، مبينة أنه لن يتم منح الأطفال لقاح كورونا، حتى تتوفر البيانات الكافية بحلول العام المقبل، حول تأثير اللقاح على مختلف الأعمار.

وفي أكتوبر الماضي بدأت عملية تجريب اللقاح على الأطفال في سن الـ12، ومن المتوقّع أن تستمرّ التجارب عدة أشهر أخرى، وسيتعين على إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" أن تقرر موعد الاستخدام الطارئ للقاح على هذه الفئة العمرية، وذلك بعد توفر البيانات الكافية.

وأجرت شركة "موردنا" -التي على وشك الحصول على رخصة ثانية للقاح كورونا بعد فايزر- تجارب اللقاح على أشخاص بين عمر 12 إلى 17 عامًا، هذا الشهر، ومن المقرر أن تتابع الشركة حالة المشاركين في التجارب لمدة عام، ويتوقع أن يبدأ تجريب اللقاح على الأطفال الأقل من 12 عامًا، مع بداية عام 2021.

وكان لقاح فايزر قد حصل على موافقةٍ من جانب الإدارة الأميركية لمنحه لمن هم في عمر الـ16 عامًا وفيما فوق.