شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 14 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 16-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.