شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 181 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 173 حالة ، فيما توفيت 11 حالة – يرحمهم الله - . أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 181 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 173 حالة ، فيما توفيت 11 حالة – يرحمهم الله - . وسجلت منطقة الرياض 45 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 37 حالة ، ومنطقة الشرقية 33 حالة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق . وانطلقت صباح اليوم حملة التطعيم ضد الفيروس ، التي استهلها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وتلقى اللقاح . كما شهدت الساعات الأولى إقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح الذي توفره المملكة بالمجان . ويمكن للجميع حجز موعد اللقاح إلكترونياً من خلال تطبيق " صحتي " أو تطبيق "أناة " للممارسين الصحيين . إقرأ أيضا:

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