شكرا لمتابعة خبر عن إتلاف 59 كيلو جرام تبغ مخالف في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نفذت فرق مكافحة التبغ حملة تفتيشية على منطقة نجران للتأكد من عدم وجود مخالفات بالمنشآت التجارية .

وأسفرت الحملة عن إتلاف 59 كيلو جرام من مواد التبغ المخالفة ، كما تم رصد 3 مخالفات على منشآت تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها .

وأكدت " صحة نجران " أنه تم تحرير 42 تعهد على المنافذ وتطبيق النظام بشأن المخالفين .