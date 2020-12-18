شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يوضح متى تبدأ شدة البرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية موعد شدة البرد في المملكة .

وقال " الزعاق " في فيديو له أن موسم المربعانية ثلاثة نجوم ، وعدد الأيام شديدة البرد في السنة 40 يوم كعدد أيام المربعانية .

وأضاف أننا نعيش الآن النجم الثاني من موسم المربعانية ،وبقى على موسم المربعانية 26 يوم ، وسنلاحظ خلال الأيام القليلة القادمة بداية شدة البرد .