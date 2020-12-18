بالفيديو.. الصحة: لم يتم تسجيل أي مضاعفات جدية لمن تلقى لقاح كورونا

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إن 150 ألفًا سجلوا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد حتى ظهر اليوم.

وأضاف عسيري في تصريحات لفضائية «العربية»، اليوم الخميس أنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح مشيرة إلى أنه سيتوفر نوعان أو 3 من اللقاح وفق ما تقره هيئة الدواء.

وبدأت المملكة اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف الذين تجاوزوا سن الـ65 عامًا والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء.

وأظهرت لقطات مباشرة، وزير الصحة، توفيق الربيعة، وهو يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، معلنًا «اليوم بداية لانفراج أزمة»، مؤكدًا أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد لإطلاق عملية التطعيم.

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