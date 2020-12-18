بالصور.. اكتمال الترتيبات العسكرية بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي

أكد سفير خادم الحرمين في اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، اكتمال الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

ونشر السفير، عبر حسابه على تويتر مجموعة من الصور، معقبًا بالقول: اكتملت الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وهاهم الأشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية (ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (ع/محمد جواس) في أبين في صورة للتاريخ، بعد اكتمال فصل القوات ونقلها، وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن.

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