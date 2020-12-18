العثيمين: إقرار وثيقة «مكة المكرمة» ونشر محتوياتها بين المؤسسات الوطنية والإقليمية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الخميس، أن الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية والإقليمية بدأت العمل على نشر محتويات وثيقة مكة المكرمة، التي اعتمدها أكثر من 1200 من علماء المسلمين من 139 دولة، و27 مذهباً وطائفة دينية في مكة المكرمة.

وأوضح العثيمين، أن الوثيقة تؤكد أهمية مبادئ التسامح والتفاهم المتبادل بين الشعوب من مختلف الثقافات والشرائع، التي تتوافق مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والأربعين التي عقدت في نيامي، عاصمة جمهورية النيجر، خلال يومي 27 و 28 نوفمبر 2020م، أقر وثيقة مكة المكرمة وأبرز أهمية المبادئ والقيم الواردة فيها.

وأوضح أن الوثيقة اعتمدها العلماء المسلمون خلال مؤتمر رابطة العالم الإسلامي تحت عنوان (قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة)، والذي عقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2019م.

وقال العثيمين: إن مجلس وزراء الخارجية رحب أيضاً بالدعم الواسع الذي حظيت به الوثيقة في جميع أنحاء العالم بين قادة الشرائع المختلفة للرسائل النبيلة التي حملتها في تشجيع التسامح والاعتدال والتفاهم والتعاون المتبادلين بين الشعوب والدول.

ونوه العثيمين، بالأهمية الكبرى التي اكتسبتها "وثيقة مكة المكرمة"، التي أقرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، ومباركة ولي عهده الأمين، الذي يدعو دوماً إلى الاعتدال والوسطية والحوار والتعايش مع الآخر، ونبذ الإرهاب والتطرف والغلو.

وثمّن العثيمين، الجهود التي بذلتها رابطة العالم الإسلامي برئاسة الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، لإخراج "وثيقة مكة المكرمة" إلى النور بعد اعتمادها من 1200 من علماء المسلمين.

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