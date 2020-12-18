بالفيديو.. وزير الصحة يُشيد بدعم وقرارات خادم الحرمين لمواجهة أزمة كورونا

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرًا بتشكيل لجنة يومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن قرار إيقاف العمرة كان خلال ساعات.

جاء ذلك في مقابلة لوزير الصحة مع برنامج الراصد على فضائية الإخبارية؛ حيث تحدث الربيعة عن الدعم غير المحدود الذي تلقاه الوزارة من جانب حكومة المملكة لمواجهة جائحة كورونا المستجد، قائلًا: في البدايات أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية 18 جهة حكومية لتجتمع بشكل يومي، إلى جانب لجنة عليا برئاسة ولي العهد للتنسيق بشأن مواجهة الجائحة.

وأضاف الربيعة: كان هناك حراك وقرارات سريعة.. طلبنا بإيقاف العمرة فصدر القرار خلال ساعات.. هذا شيء وتجربة تاريخية.. الدولة وفرت الحجر الصحي للجميع في فنادق متميزة داخل المملكة بما في ذلك المقيمين والوافدين المخالفين، وكذلك الأمر حدث مع السعوديين المتواجدين خارج المملكة.

وتابع الربيعة: جميع الخدمات.. السلع الغذائية والأدوية كلها متوافرة ولله الحمد.. لقد تعاملت حكومة المملكة مع الأزمة باحترافية عالية، في الوقت الذي عانت فيه الكثير من الدول المتقدمة أثناء مواجهة الجائحة.. ومن هنا أتقدم بالشكر الكامل للقيادة التي وفرت كل شيء لمواجهة الأزمة.

وتحدث الربيعة عن جنود الجيش الأبيض من الأطباء وأطقم المريض، قائلًا: رأيت جيشًا من الزملاء والزميلات يتفانون في عملهم ويضحون بأرواحهم في سبيل الحفاظ على المملكة والمواطنين من خطر هذه الجائحة.. كلمات الشكر والامتنان لا تكفي على ما بذلوه ويبذلونه ويستحقون الشكر من الجميع.

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