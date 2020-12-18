هدف يؤكد اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتلاعبين بضوابط الاستفادة من برامج الدعم

كما شدد الصندوق على أهمية الالتزام بالعمل وفق الأُطر الخاصة بالاتفاقيات وعدم مخالفة أحكامها بتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحه، مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للحفاظ على حقوقه تجاه من يتلاعب في إجراءات الاستفادة من برامج الدعم أو ببنود الاتفاقيات. وأكد «هدف» أن اشتراطات وضوابط برامج الدعم تتمتع بجميع أوجه الحماية القانونية والقضائية وهو ما ينطبق أيضًا على الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى، التي تمنع إساءة تنفيذها أو استغلالها لتحقيق أغراض خاصة، تجنبًا لإيقاع العقوبات النظامية وفقًا لما نصت عليه أحكام النظام الجزائي للتزوير.
وفي هذا الإطار، تؤكد الأنظمة في المملكة على حرمة المال العام وعدم استغلاله في غير ما خصص له، وأن على المواطنين والمقيمين على حد سواء المحافظة عليه وعدم إساءة استخدامه.
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