أمير نجران يدشن جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية ويدعو لضرورة التكامل بين الجمعيات

دشن أمير منطقة نجران جمعية الروضتين للخِدْمات الإنسانية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، منوهًا بانطلاق أعمال الجمعية لتكون إضافة للجمعيات العاملة في المنطقة لتقدم خِدْماتها الإنسانية للمستفيدين، مؤكدًا أن العمل الخيري من الأعمال النبيلة التي يتميز بها مجتمعنا.

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية الروضين للخدمات الإنسانية عادل آل شيبان أن أمير نجران أكد ضرورة وجود تكامل بين الجمعيات في المنطقة حتى تكون الخدمة موجهه للمستفيد مباشرة وبدون ازدواجية، موجهًا جمعية الروضين للخدمات الإنسانية والقائمين عليها أن يراعوا المتعففين في خدماتهم بشكل قوي وأن تلامس خدماتهم شريحة الطفولة والأطفال بشكل مباشر.

وأضاف آل شيبان أن رؤية الجمعية الجودة والتميز في خدماتها وهو الهدف الرئيسي والعمل على تفعيل شراكات مجتمعية ،حيث وضعت أول مهامها الشراكة مع الإسكان التنموي، وفي المستقبل راح يتم تفعيل شراكة مع الجمعيات الخيرية الخاصة برعاية الأيتام ورعاية الأطفال، وتهدف أن تكون جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية أيقونة بارزة على مستوى المملكة ومشارك في جوائز التميز في العمل الخيري. وأن الجمعية تعمل على تقديم كل الخدمات للمستفيدين عبر موقعها الإلكتروني بحيث تكون ذات طابع إلكتروني كامل، وتهدف إلى استقطاب المتطوعين بما يتوافق مع رؤية 2030 في دعم القطاع غير الربحي للوصول إلى أكبر عدد من المتطوعين كذلك بوجود خدمات تصل إلى جميع المستفيدين في القطاع الجنوبي ونطاق عمل جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية في جنوب غرب الوادي من خلال المنطقة الجغرافية من حي زور العماري إلى نهاية حي الشرفة عند كوبري الرويكبة.