تأكد يتيح للجميع التأكد من صحة معلومات المنتجات

يعد تطبيق «تأكد» الذي أطلقته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2016 على مختلف أجهزة الهواتف النقالة سواء كانت أندرويد أو ios وذلك للتأكد ومطابقة المعلومات الظاهر على بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على مختلف الأجهزة الكهربائية مثل المكيفات، الغسالات والثلاجات هذا بالإضافة إلى الإطارات والمركبات.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق تأكد يعمل على التحقق من معلومات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة والإطارات وبطاقة اقتصاد الوقود بالإضافة إلى المقارنة بين المنتجات المشابهة بنسبة كفاءة الطاقة، ومطابقة المواصفات السعودية. ويحتوي تطبيق تأكد على خاصية ماسح رمز الاستجابة السريع الذي يمكنك التأكد من السيارات والمكيفات والغسالات والثلاجات والإنارة والإطارات. كما يحتوي تطبيق تأكد على خاصية البحث المتقدمة والتي يمكن من خلالها مقارنة الأجهزة أو السيارات من حيث كفاءة الطاقة.

بالاضافة إلى أن تطبيق تأكد يحتوي على خاصية الإبلاغ عن منتج وله القدرة على خاصية التعرف على الأجهزة الأعلى كفاءة. ويمكن استخدام برنامج تأكد للتحقق من البطاقة بعد تحميل التطبيق على جهاز الهاتف النقال من خلال متجر جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد أو اب ستور على نظام ios من خلال مسح الرمز الموجود على بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة والإطارات أو على بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات أو يمكنك المقارنة بين المعلومات الظاهرة على التطبيق والتي موجودة على البطاقة وللأجهزة، بالإمكان التأكد من رقم الموديل على الجهاز كما يتيح للعميل الإبلاغ عن المنتج إن كان هناك اختلاف بالمعلومات. كما أن التطبيق يمكن استخدامه للتأكد من صحة البيانات للخدمات الآتية:

• علامة الجودة السعودية

• بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية

• بطاقة استهلاك الوقود للمركبات

• بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

• بطاقة كفاءة الطاقة للإنارة

• بطاقة ترشيد استهلاك المياه

• منتجات البلاستيك القابلة للتحلل

• الاستعلام عن المركبات المستوردة