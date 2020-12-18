اعتماد نسخة KKUx الجديدة و تقديم دبلوم الحوكمة من خلالها

وافتتح الحديثي الجلسة مرحبًا بالأعضاء، تلا ذلك استعراض العمل الختامي لعام 2020 في المنصة، والدور الذي أسهمت به في خدمة المتعلمين والمتدربين أثناء الجائحة وخلال هذا الفصل الدراسي، كما ثمن جهود المنصة في إطلاق البرامج المصغرة بشهادات معتمدة كأول المنصات في المملكة التي تخطو هذه الخطوة.
وخلال الاجتماع أقر المجلس النسخة الجديدة للمنصة، والتي تقوم على أحدث تقنيات المنصات الرقمية التعليمية، وتوفر خبرة تعلم أفضل للمستفيدين، وتمنحهم سهولة الوصول والتفاعل، كما أقر المجلس تقديم دبلوم الحوكمة عن طريق المنصة والمعتمد من مجلس الجامعة، والذي يهدف إلى عرض مفاهيم حوكمة الشركات في بيئة العمل المعاصرة بالتعاون مع كلية الأعمال ومركز حوكمة الشركات بالجامعة، كما أقر المجلس أيضًا برنامجًا قصيرًا في التصميم الداخلي بشهادة مصغرة.
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