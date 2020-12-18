تدشين برنامج متون في شرورة

دشن محافظ شرورة إبراهيم الشهري البرنامج العلمي - متون - بمحافظة شرورة، والذي يعنى بترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة، وتقرير المنهج الوسطي المعتدل وتعزيز الأمن الفكري، والوعي لدى أفراد المجتمع. وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، والمشرف العام على برنامج «متون» الشيخ عبدالرحمن العصيمي، أن افتتاح هذا الفرع بمحافظة شرورة، جاء امتدادا لبرنامج لحمة وطن 2 بمحافظة شرورة، الذي يهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة، في ظل القيادة الرشيدة، والذي تنظمه إدارة الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران، بالتعاون مع جمعية الدعوة بنجران «بصائر» وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بشرورة. و شكر العصيمي أمير منطقة نجران على رعايته البرنامج، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه وتوجيهه للفرع حتى يؤدي دوره على الوجه المطلوب.



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