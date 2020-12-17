السعودية اليوم / وزير السياحة الأردني يكرم السفير السديري لجهوده في تعزيز التعاون في المجال السياحي



عمّان 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

كرم معالي وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، نظير جهوده في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي.

وأكد الوزير الفايز متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، من جانبه نوه السفير السديري بما تتمتع به الأردن كوجهة سياحية آمنة متنوعة وثرية، مشيراً إلى تجربة السياحة في المملكة، لاسيما خلال موسم الشتاء الذي يعد جاذباً وغنياً بالفعاليات.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز حجم التبادل السياحي البيني.

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23:11ت م

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