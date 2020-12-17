السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 181 وفاة و12131 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا 181 حالة وفاة و 12131 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى مليون و 785421 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48777 حالةً.

// انتهى //

22:50ت م

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مدريد 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا 181 حالة وفاة و 12131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى مليون و 785421 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48777 حالةً.// انتهى //22:50ت م0244

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