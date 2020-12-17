السعودية اليوم / مدير الاستخبارات والأمن العراقي: "اعتدال" مهم للعالم وجهوده مميزة في رصد الخطاب المتطرف



الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

أكد معالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد، أهمية المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، وتميزه في رصد الخطاب المتطرف.

وقال معاليه خلال زيارته والوفد المرافق لمقر المركز بالرياض اليوم:" نثمن الدور المهم للمركز الذي يعد من المراكز الكبيرة والمتطورة جدًا، وسعداء بأن المملكة العربية

من جانبه، رحب الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري، بمعالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي والوفد المرافق، مشيراً إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة لوفد عراقي رفيع المستوى، مبدياً التطلع إلى شراكة مع دولة العراق وإلى عمل مشترك في مكافحة الفكر المتطرف.

واصطحب الأمين العام ومسؤولو "اعتدال" الوفد في جولة بمركز القيادة والسيطرة، حيث تعرف الوفد على آلية الرصد والتحليل والتقنيات المستخدمة والنماذج التي يتم بناءها وتطويرها داخل المركز في هذا المجال.

وفي الختام جرى تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، كما دون معالي الفريق قدهار محمد سعيد كلمة في سجل زيارات المركز.

// انتهى //

22:40ت م

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الرياض 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأكد معالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد، أهمية المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، وتميزه في رصد الخطاب المتطرف.وقال معاليه خلال زيارته والوفد المرافق لمقر المركز بالرياض اليوم:" نثمن الدور المهم للمركز الذي يعد من المراكز الكبيرة والمتطورة جدًا، وسعداء بأن المملكة العربية السعودية وصلت لهذه المرحلة ".من جانبه، رحب الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري، بمعالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي والوفد المرافق، مشيراً إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة لوفد عراقي رفيع المستوى، مبدياً التطلع إلى شراكة مع دولة العراق وإلى عمل مشترك في مكافحة الفكر المتطرف.واصطحب الأمين العام ومسؤولو "اعتدال" الوفد في جولة بمركز القيادة والسيطرة، حيث تعرف الوفد على آلية الرصد والتحليل والتقنيات المستخدمة والنماذج التي يتم بناءها وتطويرها داخل المركز في هذا المجال.وفي الختام جرى تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، كما دون معالي الفريق قدهار محمد سعيد كلمة في سجل زيارات المركز.// انتهى //22:40ت م0241

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الاستخبارات والأمن العراقي: "اعتدال" مهم للعالم وجهوده مميزة في رصد الخطاب المتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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