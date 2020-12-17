السعودية اليوم / فرنسا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا من 20 نوفمبر



باريس 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا 18254 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى رقم يومي للإصابات منذ 20 نوفمبر، مع تصاعد منحنى الإصابات مجدداً.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية اليوم، إلى أنه بتسجيل فرنسا 2.42 مليون حالة في المجمل، تصبح خامس أكثر دول العالم إصابة بالفيروس.

وبعد أن بلغت الإصابات ذروتها في السابع من نوفمبر بوصولها إلى 87 ألف حالة، انخفض العدد اليومي للحالات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع اللاحقة.

لكن الحالات لم تتراجع عن الهدف الذي حددته الحكومة الفرنسية وهو خمسة آلاف، ولذلك استبدلت العزل العام بإجراءات أكثر صرامة مما كان مخططاً له في البداية.

وارتفع عدد الوفيات بواقع 258 لتصل إجمالاً إلى 59619، وهو سابع أعلى عدد في العالم.

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