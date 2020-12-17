ترامب والملك سلمان يبحثان الأزمة الخليجية "هاتفيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الخميس، قضايا الأمن الإقليمي وحل الأزمة الخليجية.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، فإن الرئيس ترامب والملك سلمان أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله عدد من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط.

ووجه الرئيس الأمريكي للعاهل السعودي الشكر على قيادته، معبراً عن تفاؤله إزاء حل الأزمة الخليجية.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عبرت السعودية، عن تقديرها لجهود الكويت بشأن تقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.

حينها، أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في تغريدة عبر "تويتر"، عن تطلعه "لأن تتكلل جهود تقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية.