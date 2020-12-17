موجز الخليج 365 للسيارات.. خطة أريفل والوحش فينوم F5

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

يسعى المستثمر الأمريكي الروسي المولد دينس سفيردلوف إلى إحداث ثورة في صناعة السيارات من خلال الاعتماد على مصانع صغيرة قليلة التكلفة.



كشفت شركة السيارات الأمريكية هينيسي النقاب عن صور ومعلومات عن أحدث سيارات السباق التي طورتها باسم فينوم إف 5.

يمكنك اقتناء سيارة فولكسفاجن باسات 2021 حيث لها الكثير من المميزات التي نتعرف عليها الآن بالإضافة إلى العيوب والأسعار الخاصة بها.

سعيا منها لمنافسة موديلات مثل بورش كايين وبي إم دبليو X5، أعلنت لكزس عن طرحها نسخة جديدة لعام 2021، من طراز GX.

أدخلت شركة نيسان تعديلات على أيقونتها الكهربائية ليف Leaf خماسية الأبواب، تتعلق بأنظمة القيادة المساعدة ونظام المعلومات والترفيه.

أشعلت المقارنة بين هيونداي "كونا"، وكيا "سول" بنسخة 2021 شغف عشاق السيارات، ونقدم في التقرير التالي مواجهة بينهما.

تعتزم شركة تويوتا طرح الجيل الجديد من سيارتها ميراي التي تعمل بخلايا الوقود المعتمدة على الهيدروجين في أمريكا خلال الشهر الحالي.

سبق أن قدمت ماركات سيارات موديلات تشاركت في الهيكل الداخلي نفسه، مع اختلاف فقط الهيكل الخارجي.