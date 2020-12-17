أول فيديو تبثه "بوكو حرام" للتلاميذ المختطفين بنيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بثت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، الخميس، فيديو ظهر فيه عشرات الفتيان يقول أحدهم إنهم ضمن مئات التلاميذ الذين خطفوا من كانكرا بنيجيريا.

وقال الفتى إنه أحد 520 صبيا خطفوا على يد "جماعة" تابعة لبوكو حرام خطفت في 2014 أكثر من 200 فتاة في شيبوك.



وخطف مسلحون مئات القصر، مساء الجمعة، في هذه المنطقة النيجيرية لحساب مجموعة بوكو حرام التي تبعد منطقة نفوذها مئات الكيلومترات شرقا.

ويبقى العدد المحدد مبهما، إذ أعلنت السلطات في مرحلة أولى أن 333 تلميذا فقدوا وعادت لتقول صباح الخميس إن عددهم 400، وفي مقطع مصور أكدت بوكو حرام من خلال هذا الفتى أنها تحتجز 520 تلميذا وبعضهم قتل.

ويظهر الأطفال منهكين في غابة في غياب ظروف النظافة والصحة.

وسجل جزء من الشريط بالإنجليزية ومن ثم بلغة هوسا التي ينطق بها خصوصا شمال نيجيريا، ومرر رجل آخر قال إنه "أبو بكر الشكوي" رسالة صوتية أكد فيها "هؤلاء رجالي وهؤلاء هم أولادكم".

وقالت مصادر، إن العملية جاءت بإيعاز من بوكو حرام التي جنّدت ثلاث عصابات محلية لخطف التلاميذ.

وأفاد فتيان تمكنوا من الفرار أن الرهائن وزعوا على مجموعات عدة مساء اليوم الذي خطفوا فيه.

ويقف أبو بكر الشكوي وراء خطف 276 تلميذة في شيبوك العام 2014 ما أثر موجة تنديد عالمي.