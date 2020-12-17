فيديو.. مداهمة مصنع خمور بحي الملز وإتلاف 90 برميلًا

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الفرق السرية بدوريات الأمن في الرياض من ضبط مصنع للخمور في حي الملز، واتضح احتواؤه على عدد 90 برميلًا مملوءة بالخمر المصنع و198 قارورة جاهزة للترويج، بالإضافة إلى أدوات لتصنيع الخمور.

ويدير المصنع 7 وافدين، امرأة وثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية وثلاثة من الجنسية السريلانكية حيث تم إيقافهم جميعًا تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



