طبيبة نساء : لهذا السبب لا يتم تطعيم الحوامل بلقاح كورونا

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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أوضحت استشارية النساء والولادة الدكتورة عفاف رأفت، أن الحوامل عادة يمنعن عن التطعيمات؛ لكونها تحتوي على عناصر قد تؤثر على الجنين، أو تتسبب في حدوث تشوهات خلقية – لا سمح الله-، موضحة أن تطعيم كورونا من التطعيمات الجديدة التي لم تشملها الدراسات السريرية للحوامل؛ لذا منعًا وتفاديًا لحدوث أي تأثيرات سلبية ومضاعفات على صحة المرأة الحامل فإنه لا يتم إعطاء اللقاح لها.

تطعيم المحيطين بالحوامل

وبينت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن الأفضل للمرأة الحامل أن تنتظر إلى حين الإنجاب، وبعد ذلك يمكن لها أن تتلقى اللقاح الذي يقي من مرض “كوفيد 19″، ولكن الحل الوحيد في هذا الجانب هو تطعيم الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق من النساء الحوامل في العائلة، وضمن محيطهن وخاصة الأزواج، من أجل حماية النساء الحوامل بشكل غير مباشر.

نصائح غذائية ورياضية

ونصحت الدكتورة عفاف، السيدات الحوامل العناية بالصحة الغذائية، وعند الخروج ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي عن الآخرين، وارتداء الملابس الفضفاضة، تجنب مشروبات الكافيين، الحد من تناول الوجبات السريعة، ممارسة تمارين الاسترخاء والرياضة الخفيفة داخل المنزل، تخصيص جزء من الوقت للمشي، والحرص على الكشف الدوري.

