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المرئي والمسموع: إطلاق المرحلة الأولى لتمكين المؤسسات الإعلامية بالتعاون مع Google
بداية بـ100 شاب وشابة وبهدف الوصول إلى 5,000 متدرب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنه تم اليوم الخميس، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج تمكين المؤسسات الإعلامية من أجل تعزيز المهارات الرقمية للعاملين في قطاع الإعلام وتنمية مهاراتهم.
وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بدايةً بـ100 شاب وشابة وبهدف الوصول إلى 5,000 متدرب بنهاية 2021، أطلقنا اليوم المرحلة الأولى من برنامج تمكين المؤسسات الإعلامية من أجل تعزيز المهارات الرقمية للعاملين في قطاع الإعلام وتنمية مهاراتهم في مجال التسويق الرقمي وصناعة المحتوى.
وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن ذلك يأتي بالتعاون مع Google”.
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