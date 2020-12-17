ضبط 22 مخالفة وإغلاق 5 محلات برجال ألمع

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي- رجال ألمع

كثفت بلدية محافظة رجال ألمع جولاتها الرقابية على المحلات والمطاعم وأسواق الخضار والفاكهة وذلك ضمن الحملة المكثفة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في المحافظة.

وأوضح الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” رئيس بلدية محافظة رجال ألمع أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمين المنطقة الدكتور “وليد الحميدي”، مبينًا أنها تهدف إلى رفع مستوى الصحة العامة بالمحافظة وضبط المخالفين والقضاء على المخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت ومرتادي الأسواق بالاشتراطات الصحية والبيئية إضافة لمتابعة عمليات الرش التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وبيّن “آل مصمع” أن البلدية قد قامت بعد مرور خمسة أيام من الحملة بـ 36 زيارة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 22 مخالفة وإغلاق 5 محلات ومطاعم، إضافة إلى مصادرة 37 كيلو جرامًا و 21 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وشدد “آل مصمع” على أن البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية والرقابية وتطبيق العقوبات على المخالفين والمستهترين بصحة المستهلكين بما يسهم في رفع مستوى الصحة العامة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 940.



