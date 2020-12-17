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أمين منطقة عسير: لا تهاون في صحة المستهلك
ما يُقدم في المطاعم يخضع للرقابة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
ضمن حملة أمانة منطقة عسير الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية التي انطلقت مؤخرًا، قام أمين منطقة عسير بجولات رقابية مفاجئة على عددٍ من المطاعم والمنشآت التجارية التابعة لبلديات أبها وتنومة ومحايل عسير والمجاردة.
وفي ذات السياق، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الحملة التي أطلقتها الأمانة تأتي للحرص على سلامة كل ما يُقدّم من غذاء للمستهلك إلى جانب التأكد من سلامة الاشتراطات البلدية والصحية الأخرى داخل هذه المنشآت والعاملين بها.
وشدد الحميدي على أنه لا تهاون في صحة متابعات الخليج 365 والمقيم، موضحًا أن مراقبي الأمانة وخلال جولاتهم التي وصلت لأكثر من ٢٠٠٠ جولة على مستوى بلديات المنطقة أغلقوا أكثر من ١٢٨ محلًا مُخالفًا وتمت مصادرة الكثير من المواد الغذائية والأدوات غير الصالحة للاستهلاك، مضيفًا أن الحملات الرقابية تشمل جميع البلديات للتأكد من سلامة المواد الغذائية والأطعمة التي تُقدم وحفظها بطريقة سليمة صحيًا وأن تكون بعيدةً عن المؤثرات التي تضر بسلامتها، إضافة إلى متابعة الاشتراطات النظامية البلدية والصحية والنظافة العامة للمنشأة والعاملين بها.
وأوضح أن الأمانة ضاعفت عدد كوادرها ميدانيًا للقيام بهذه الحملة، مشيرًا إلى رصد الفرق الرقابية العديد من المخالفات والملاحظات أثناء الجولات طُبقت عليها الإجراءات النظامية المناسبة، مؤكدًا استمرار الجولات على مدار اليوم من خلال الفرق الرقابية، مؤكدًا أن المستهلك هو أحد محاور نجاح هذه من خلال التواصل والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات التي تظهر على المطاعم والمحلات على رقم ٩٤٠.
الجدير بالذكر، فإن أمين المنطقة تزامنًا مع الحملة قام بزيارات رقابية مفاجئة لعددٍ من المطاعم والمنشآت الغذائية في عددٍ من البلديات، وعلى هذا فالأمانة ستواصل هذه الجولات الرقابية ضمن حملتها في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية.
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