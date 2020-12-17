«الصحة»: الجيش الأبيض حمى المملكة من كورونا.. و150 ألفا سجلوا لتلقي اللقاح

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جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أن استطلاعات الرأي أظهرت أن أكثر من 60 % مستعدون لأخذ اللقاح المضاد لكورونا، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح، وسيتوفر نوعان أو 3 وفق ما تقره هيئة الغذاء والدواء، مشيرة إلى أن 150 ألفا سجلوا لتلقي اللقاح حتى ظهر اليوم (الخميس).
وأفصح الوزير الدكتور توفيق الربيعة عن ميزانية الصحة خلال أزمة كورونا، مؤكدا أنها كانت مفتوحة لخدمة الإنسان، مستعرضا دور الجيش الأبيض الذي ساهم في حماية المملكة من جائحة كورونا.
وأوضح الربيعة أن السعودية من أكثر الدول أمانا في السياحة خلال جائحة كورونا، وأن اللقاحات لها دور هائل في وقاية المجتمعات من الأمراض الفتاكة.
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