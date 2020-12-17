بالفيديو.. وزير الصحة عن لقاح كورونا: نعيش في المملكة إنجازًا تاريخيًّا

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بعد حصوله على لقاح كورونا: «أننا نعيش في المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًّا؛ حيث وضعت ميزانية مفتوحة لهذا الشأن من دون أن تنقص ريالا واحدا».

وحول ما يثار بشأن اللقاحات قال الوزير: «نعلم تاريخيا أنَّ اللقاحات تشهد تشكيكا بها منذ ظهور أول لقاح لمرض الجدري (الذي كاد يفتك بالملايين بينما اختفى الآن) وكذلك لقاحات الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال، تلك الأمراض التي كنا نعاني منها بشكل شديد واختفت بفضل الله، ثم باللقاحات ذات الدور الملحوظ ضد الأمراض الفتاكة؛ حيث تحمي الناس لتعود الحياة لطبيعتها، ولولاها لبقيت هذه الأمراض وكانت سببا في حصد الأرواح، وفق قناة الإخبارية.

وحول توفير اللقاح بشكل مجاني قال «الربيعة»: «إنني سعيد لأن القيادة أخذت الموضوع كأولوية قصوى ووضعت الصحة قبل كل شيء؛ فأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن تكون ميزانية الصحة قبل كل شيء، كما أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يتابع وبدقة شديدة منذ بداية الجائحة بالاستعداد وتوفر العلاجات والأسرة وهذا انجاز تاريخي، منوها بالتناغم بين القطاعات الحكومية للتعامل باحترافية حتى صنفت المملكة من أكثر 6 دول عالميا في السياحة.

واستكمل الوزير: «إن الجائحة كانت مفاجئة للعالم كله ورأينا دولا متقدمة تعاني وهذا يضع ضغطا كبيرا علينا، لكننا أمام قيادة داعمة بشكل قوي لصحة المواطن وكانت الميزانية مفتوحة وكل ما طلبناه لم ينقص ريالا واحدا، ولم نطلب مبلغا إلا وقد وصلنا بمرونة عالية وهذه النتيجة حيث توفر الأدوية والتجهيزات والمستلزمات والمعدات الوقائية وأنظمة الحماية و3 أشهر وزدنا عدد الأسرة 60 % وكان سباق الدول محمومًا.

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