السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 532 وفاة و 35383 إصابة جديدة بكورونا



لندن 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجلت بريطانيا 532 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها أحصت 35383 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى قرابة المليون و 948 ألف حالة.

// انتهى //

21:40ت م

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لندن 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت بريطانيا 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات فيها 66050 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها أحصت 35383 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى قرابة المليون و 948 ألف حالة.// انتهى //21:40ت م0225

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