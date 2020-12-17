السعودية اليوم / اليونان تسجل 78 وفاة و1155 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجلت اليونان 78 حالة وفاة و1155 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3948 حالة وفاة و128710 إصابات بالفيروس التاجي.

// انتهى //

21:38ت م

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أثينا 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت اليونان 78 حالة وفاة و1155 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3948 حالة وفاة و128710 إصابات بالفيروس التاجي.// انتهى //21:38ت م0224

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