السعودية اليوم / المغرب تُسجل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت المغرب 2776 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 55 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 6804، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 369998.

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21:29ت م

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الرباط 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجّلت المغرب 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 409746.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 55 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 6804، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 369998.// انتهى //21:29ت م0222

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