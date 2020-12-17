

ظهران الجنوب 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة أحد رفيدة 6 منشآت تجارية وأنذرت 4 مطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية، ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة.

وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية؛ لتعزيز السلامة الغذائية ما يُسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأشار الوادعي إلى أن البلدية أتلفت 91 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة المخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية بعد جولات ميدانية قام بها المراقبون، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

// انتهى //

21:24ت م

0221





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية أحد رفيدة تكثف جولاتها الرقابية وتغلق 6 مشآت مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.