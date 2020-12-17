اجتماعي / تونس تقترح إحداث صندوق عربي للحماية الاجتماعية زمن الأوبئة والأزمات الصحية



تونس 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

تقدمت تونس اليوم، بمقترح إحداث "صندوق عربي للحماية الاجتماعية زمن الأوبئة والأزمات الصحية"، أمام أعمال الدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة عن بعد.

وتقدم الوزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، بمقترح بلاده خلال مشاركته في أعمال الدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، داعياً الى رفع توصية من أجل إحداث صندوق عربي للحماية الاجتماعية زمن الأوبئة والأزمات الصحية، مشدداً على ضرورة إعطاء فاعلية للقرارات الصادرة عن المجلس.

وأكد الوزير التونسي ضرورة الاستعداد إلى فترة ما بعد جائحة

وقد ناقشت هذه الدورة عدد من البنود والمصادقة على عدد من مشاريع القرارات.

وتمحورت أهم البنود حول التداعيات الاجتماعية والإنسانية لجائحة كورونا ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 التي تضمنت قضايا مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحماية الاجتماعية زمن الأوبئة والأزمات وتعزيز دور المجتمع المدني في نشر الوعي زمن الأزمات.

// انتهى //

21:17ت م

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تونس 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واستقدمت تونس اليوم، بمقترح إحداث "صندوق عربي للحماية الاجتماعية زمن الأوبئة والأزمات الصحية"، أمام أعمال الدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة عن بعد.وتقدم الوزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، بمقترح بلاده خلال مشاركته في أعمال الدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، داعياً الى رفع توصية من أجل إحداث صندوق عربي للحماية الاجتماعية زمن الأوبئة والأزمات الصحية، مشدداً على ضرورة إعطاء فاعلية للقرارات الصادرة عن المجلس.وأكد الوزير التونسي ضرورة الاستعداد إلى فترة ما بعد جائحة كورونا ، عاداً أن الدور المحوري والرئيس سيكون لوزارات الشؤون الاجتماعية نظرا للمخلفات الاجتماعية التي ستسجلها هذه الجائحة على المدى القصير والبعيد.وقد ناقشت هذه الدورة عدد من البنود والمصادقة على عدد من مشاريع القرارات.وتمحورت أهم البنود حول التداعيات الاجتماعية والإنسانية لجائحة كورونا ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 التي تضمنت قضايا مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحماية الاجتماعية زمن الأوبئة والأزمات وتعزيز دور المجتمع المدني في نشر الوعي زمن الأزمات.// انتهى //21:17ت م0219

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.