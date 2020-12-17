السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 434 إصابة جديدة بكورونا



لوكسمبورغ 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجلت لوكسمبورغ 434 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 428 حالةً.

// انتهى //

21:13ت م

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لوكسمبورغ 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 43279 حالةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 428 حالةً.// انتهى //21:13ت م0217

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