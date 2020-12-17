السعودية اليوم / لبنان تسجل 1960 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1960 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 106705، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1248 حالةً بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

// انتهى //

20:51ت م

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بيروت 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 152893 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 106705، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1248 حالةً بعد تسجيل 14 حالة وفاة.// انتهى //20:51ت م0207

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