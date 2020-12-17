السعودية اليوم / 189.866 إجمالي إصابات كورونا في الإمارات



أبوظبي 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الإمارات 1321 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة ثلاثة مصابين بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 629 حالةً.

// انتهى //

20:50ت م

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أبوظبي 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت الإمارات 1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 189.866 حالةً.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة ثلاثة مصابين بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 629 حالةً.// انتهى //20:50ت م0205

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