شكرا لقرائتكم خبر عن «الشدي» يفتتح «حروفيات» : لوحات مبتكرة وخلابة والان نبدء بالتفاصيل

• رئيس تحرير ”الخليج 365” : مواد إبداعية تمزج بين جمال الرسم والحرف

• الصدير: اللوحات تحكي ألوانا من الخطوط المتداخلة بكلمات شعرية للحروف العربية

• الفعاليات تستمر 10 أيام وتتضمن أمسية للشاعرين سلطان السبهان وإبراهيم الحاجي

• المعرض يشتمل على ٣٣ عملا لـ٢٦ فنانا وفنانة من مختلف مناطق المملكة

• المعرض يبرز كيفية تعامل الفنانين التشكيليين مع الحرف العربي بالأساليب الفنية

افتتح رئيس تحرير ”الخليج 365” عمر الشدي، مساء اليوم الخميس، معرض «حروفيات»، الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالتعاون مع ملتقى ابن المقرب، احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، وتتضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض، الذي يستمر لمدة 10 أيام، أمسية للشاعرين سلطان السبهان وإبراهيم الحاجي، ومحاضرة للدكتور مصطفى الضبع، ويبين المعرض كيفية تعامل الفنانين التشكيليين مع الحرف العربي باللون والفرشاة والأساليب الفنية.

وأعرب الشدي عن إعجابه باللوحات المعروضة، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى كونها مواد إبداعية ومريحة للناظر، فقد مزجت بين جمال الرسم والحرف، وأنها وجه آخر لجهود تخليد اللغة العربية، بصورة مبتكرة وخلابة.

وقالت رئيس لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية الفنانة يثرب الصدير: تحكي لوحات المعرض، باختلاف ثيماتها، ألوانا من الخطوط المتداخلة بكلمات شعرية للحروف العربية.

وأوضحت أن المعرض يشتمل على ٣٣ عملا فنيا لـ٢٦ فنانا وفنانة من مختلف مناطق المملكة، ويغلب عليهم مشاركات فناني المنطقة الشرقية، حيث تم اختيارهم من بين ٧٥ فنانا تقدموا للمشاركة بالمعرض من خلال تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك.

وتابعت: تدخل «الحروفيات» في أعمال الكثير من الفنانين، حيث يستخدمها الفنان مستغلا مرونتها وتعدد خطوطها؛ لإعطاء العمل الفني جمالية خاصة تحاكي الشرق وفنونه الإسلامية.