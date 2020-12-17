2020-12-17

الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة: سجل في صحتي للحصول على لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة على أهمية التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “أصحاب الأمراض المزمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، سجل الآن لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي”.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل (181) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (173) حالة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (360516) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (351365) حالة.



